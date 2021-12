Tegenvaller voor Nigeria: Osimhen en Dennis haken af voor Afrika Cup

Victor Osimhen (ex-Charleroi) is voor de tweede keer besmet met het coronavirus. De aanvaller van Napoli was sowieso al een vraagteken, omdat hij vorige week pas de training had hervat na een breuk in zijn gezicht.

Emmanuel Dennis (ex-Club Brugge) wordt niet vrijgegeven door zijn club Watford. Trainer Claudio Ranieri zei eerder deze week dat Nigeria de deadline miste om Watford op de hoogte te stellen van het voornemen om de 24-jarige spits te selecteren.

De twee aanvallers worden vervangen door twee oude bekenden. Peter Olayinka (ex-AA Gent en ex-Zulte Waregem) van Slavia Praag en Henry Onyekuru (ex-Anderlecht) van Olympiakos gaan mee naar de Afrika Cup.