San Silvester Corrida: Chebet en Bezabeh herhalen nummertje van 3 jaar geleden

Na een jaartje zonder editie waren er op de San Silvester Corrida weer atleten te bewonderen in de straten van São Paulo.



De Braziliaanse stad beperkte het aantal inschrijvingen tot 20.000, terwijl er traditioneel meer dan 30.000 sportievelingen hun beste beentje voorzetten.

Bij de vrouwen stond er geen maat op Sandrafelis Chebet Tuei. De Keniaanse rondde de 15 kilometer af in een chrono van 50'06". De nummer 2, Yenenesh Dinkesa (Eth), volgde op 1'20". De Braziliaanse Jennifer Nascimento vervolledigde het podium.



Chebet stond in 2018 ook al op het hoogste schavotje in Sao Paulo. Net zoals de Ethiopiër Belay Bezabeh, die ook dit jaar als 1e over de streep kwam, in 44'54".



De Braziliaanse thuisloper Daniel Nascimento ging lange tijd mee met Bezabeh en haakte uiteindelijk af op het laatste klimmetje. De Boliviaan Hector Flores mocht als 3e mee op het podium.