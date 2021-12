Nicky Hayen gaat als coach aan de slag in Wales

Zelf zat Nicky Hayen zonder club nadat hij vorig seizoen Waasland-Beveren niet voor de degradatie had kunnen behoeden.

In Wales zal Hayen opnieuw moeten vechten voor het behoud. Na 17 speeldagen staat Haverfordwest met 16 punten op één na laatste in de Welshe Premier League.



"Ik ben heel tevreden, dit was een makkelijke keuze", zegt Hayen op de website van zijn nieuwe werkgever. "Bij de eerste gesprekken met de voorzitter klikte het meteen. We zitten op dezelfde lijn, hebben dezelfde visie en dezelfde ambities. Ik hoop de komende maanden en jaren successen te kunnen boeken met deze club."

Hayen kan wel nog niet meteen aan de slag bij Haverfordwest. Totdat hij zijn werkvergunning en de nodige reisdocumenten heeft, staan 2 interimcoaches aan het roer.



Opvallend: Hayen wordt pas de vierde trainer in de Welshe Premier League die niet van de Britse Eilanden komt. De Spanjaard Lucas Cazorla, de Braziliaan Bruno Lopes en de Australiër Anthony Limbrick gingen onze landgenoot voor.