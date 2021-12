Kijk naar onze sportjaaroverzichten op tv/VRT NU/site

Het is weer die tijd van het jaar. Wie de oudejaars/nieuwjaarsdis of familietafel even wil inruilen voor wat verpozen in de zetel voor de buis, kan afstemmen op onze sportjaaroverzichten. De twee delen van het wielerjaaroverzicht zijn al verschenen, de komende dagen volgen twee delen over de Olympische en Paralympische Spelen. U kunt terecht op VRT NU en Eén of hieronder.