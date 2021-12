Dries Vanthoor voor het eerst verkozen tot Driver of the Year in 2021

Thierry Neuville en Stoffel Vandoorne verdeelden de voorbije jaren de trofeeën van RACB Driver of the Year onder elkaar, maar in 2021 gaat voor het eerst Dries Vanthoor met de prijs lopen.

De Limburger werd door een jury van journalisten verkozen tot de beste Belgische racer van het afgelopen seizoen. Hij kroonde zich in 2021 tot kampioen in de GT World Challenge Europe en sprint. Hij behaalde ook de 2e plek in de 24 Uur van Spa en maakte indruk met zijn polepositie in GTE in de 24 Uur van Le Mans.

"Deze bekroning ligt me nauw aan het hart, want ik ben de eerste in de familie die deze titel ontvangt," lachte Dries bij het ontvangen van de trofee. "Ik hoop dat ik in 2022 opnieuw kan schitteren in GT3 en dat ik volgend jaar bij een topteam kan komen om een gooi te doen naar winst in de 24 Uur van Le Mans."



Kobe Pauwels werd gekozen als Rookie of the Year. De jonge rijder (17 jaar) combineert zijn studies met een heel mooi parcours in rallycross, bekroond met een 2e plaats in zijn eerste seizoen in RX3.