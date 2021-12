Alpecin-Fenix neemt afscheid van Duits veldritkampioen Marcel Meisen

In het veld gaat Marcel Meisen al jaren mee. De zesvoudige Duitse kampioen kwam zelfs al eens in de buurt van een zege in een Wereldbeker-wedstrijd, in 2017. In Fiuggi (Italië) strandde hij toen op 18 tellen van winnaar Wout van Aert.

De laatste jaren kon Meisen zich moeilijker handhaven in de cross. Bij Alpecin-Fenix mocht de Duitser ook proeven van de weg. En met succes. Meisen verraste in 2020 vriend en vijand op het Duits kampioenschap. Zo was hij tegelijkertijd Duits kampioen in het veld en op de weg.



Vanaf morgen zal de 32-jarige Duitser zijn carrière voortzetten in eigen land. Meisen gaat aan de slag bij Stevens Team, een ploeg uit Hamburg die volgend jaar tot de continentale teams wil toetreden.