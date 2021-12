Wout van Aert: "Ook zonder Mathieu is het WK geen tussendoortje"

Over een maand staat in Fayetteville het wereldkampioenschap veldrijden op het programma. Nu Mathieu van der Poel weer even aan de kant staat met een rugblessure komt er een vraagtekentje achter zijn deelname te staan.

Dat vraagtekentje staat ook nog steeds bij Wout van Aert. "Natuurlijk is Mathieu mijn grootste concurrent, maar ook zonder hem is een WK geen tussendoortje", laat de Sportman van het Jaar weten voor de Azencross in Loenhout.

"Ik wil ook niet vooruitlopen op de zaken. Voorlopig laat Mathieu 2 crossen schieten", gaat Van Aert voort. "Da's wel jammer voor onze sport en zeker voor Mathieu zelf."

Van der Poel schrapte eerder deze week Loenhout (vandaag) en Hulst (zondag). Volgende week woensdag is hij er normaal gezien weer bij in Herentals, net als Van Aert.