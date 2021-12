Wielerbond: "Eerder drankverbruik inperken dan aantal toeschouwers beperken bij veldrijden"

Vorige week stond het BK veldrijden in Middelkerke (8-9 januari) nog op de helling, dan kan het toch doorgaan zonder publiek. Kan er nu weer omgeschakeld worden om toch toeschouwers te ontvangen?

"Ik sta in contact met organisator Golazo", zegt Dedecker. "We moeten kijken of alles nog mogelijk is, maar als we vanaf maandag kunnen mobiliseren, dan kunnen we er nog voor gaan. Als we de kans krijgen, dan zullen we er alles aan doen om zo'n mooi BK in de duinen te organiseren zoals het moet."

Met of zonder toeschouwers, het BK zal zeker plaatsvinden, bevestigt Dedecker nog een keer. "Ik heb een overeenkomst met de Belgische Wielerbond. Als er nu toch publiek kan komen, dan zullen wij de compensatie herzien."