Van Puyvelde na 3 jaar in China: "Ze kijken hier met veel respect naar België"

Oké, dan maar de balans opmaken van zijn periode in China tot nu toe. Hij tekende er na het WK in 2018 een contract voor 4 jaar. "Eind november 2022 loopt mijn contract af. Daarna zullen we wel zien. Ik voel dat mijn werk hier geapprecieerd wordt, maar ik weet hoe het voetbal werkt. Ik concentreer me dus gewoon op het komende jaar."

"Maar dat zijn ook randzaken. Daar houd ik me niet mee bezig. Ik ben hier om het voetbal inhoudelijk te steunen. Dat ze in het westen af en toe iets geks vinden, dat is dan maar zo. Ik kan hier goed werken en ben hier gelukkig."

"Ik zei 5 jaar geleden al dat ze in China aan de lange termijn moesten werken. Dat er moest ingezet worden op de opleiding van Chinese spelers en trainers. Dat gebeurt nu ook. Er waren te veel spelers die alleen naar hier kwamen om zich te verrijken en dat zag je ook op het veld. En dan heb ik het niet over de Belgische spelers."



"Er was een ongezonde situatie ontstaan in uitgaven en inkomsten. Dat verschil moest altijd bijgepast worden. Dat was niet gezond, en zeker niet sinds de hele coronapandemie. Er is dus vanuit de top beslist om het voetbal hier weer gezond te maken."

Van Puyvelde ziet dus eerder vooruitgang in China. "Jeugdspelers komen aan de oppervlakte. Bij de club van Ivan Leko bijvoorbeeld spelen ze nu met een Chinese spits van 21 jaar. Ook in de ploeg van Fellaini speelt een spits van 23 die ook in de nationale ploeg zit. Ze hebben daar ook een goeie jeugdopleiding."

"Er wordt hier trouwens met veel respect naar België gekeken. In zo'n reusachtig land zien ze België toch als een voortrekker, een voorbeeld. Dat beseffen we in België zelf te weinig. We mogen trots zijn."