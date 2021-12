Van der Poel laat Belgische jeugdploeg koersen met retro-outfit voor Poupou

In de eerste Tour-etappe straalden Mathieu van der Poel en zijn ploegmakkers dit jaar met een retro shirt ter ere van Raymond Poulidor.

Poulidor is de grootvader van Van der Poel, die exact 45 jaar later zijn eigen Tour-debuut maakte.

Vanaf volgend jaar zal het paars-oranje tenue ook opduiken in het jeugdwielrennen. Alpecin-Fenix geeft de Antwerpse jeugdploeg WAC Team die eer.



"WAC Team is een van de oudste wielerclubs van Vlaanderen, die al 80 jaar bestaat. Waarden als vriendschap, teamgeest, respect, eerlijkheid en passie staan hoog in het vaandel. WAC-team streeft naar gendergelijkheid en inclusie", schrijft Alpecin-Fenix.

"Daarmee voert WAC Team het doel van het Merci Poupou-project uit: de passie voor sport wordt over generaties heen doorgegeven, binnen een structuur waar iedereen zijn plaats kan vinden."