Udinese ontbindt contract van ex-Anderlecht-spits Teodorczyk

Belgische clubs die deze winter op zoek zijn naar een koopje voor hun aanvalslinie kunnen misschien denken aan Teodorczyk. De Poolse aanvaller zit zonder club.

Na zijn periode bij Anderlecht, waar hij zich onder andere tot topschutter in onze competitie kroonde, raakte zijn carrière wat in het slop. Udinese nam hem in de zomer van 2018 over van paars-wit, maar doorbreken in de Serie A lukte echter niet.

De voorbije seizoenen kwam Teodorczyk niet verder dan één goal en één assist in 32 wedstrijden. Dit seizoen kwam hij nog geen enkele keer in actie.

Vorig jaar verhuurde Udinese Teodorczyk voor een seizoen aan Charleroi. Ook daar was zijn impact met één goal in zeventien duels beperkt.