Teambaas: "Die zeurende pijn is erg vervelend voor Mathieu van der Poel"

Mathieu van der Poel is er vandaag niet bij in Loenhout, de Wereldbekercross van zondag in Hulst heeft hij ook geschrapt. Allemaal om zijn rug te laten rusten.

"De crossen die hij nu mist, dat is het probleem niet. Vervelender is die zeurende pijn", vertelt Christoph Roodhooft. "Mathieu beseft dat hij niet op de volle 100 procent kan koersen of crossen."



"Die pijn hindert hem op de fiets en dat is verschrikkelijk vervelend, maar zorgen maken is niet aan de orde."



"Zijn rug speelt al langer", gaat de teambaas van Alpecin-Fenix voort. "De valpartij in Tokio heeft waarschijnlijk geen invloed gehad, al zullen alle beetjes wel helpen. In negatieve zin dan."

"We zullen de zaken rustig bekijken, maar zonder training kan je niet koersen", weet Roodhooft zelf ook.