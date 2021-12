Polen, tegenstander van Rode Duivels, zoekt nieuwe bondscoach

Paulo Sousa heeft beslist om Polen te verlaten voor Brazilië en de club Flamengo. De 51-jarige voormalige trainer van Leicester, Fiorentina en Bordeaux was nog geen jaar in Poolse loondienst. In januari 2021 tekende hij een contract voor twee jaar.

Afgelopen zondag werd bekend dat Sousa gevraagd had om zijn contract in onderling overleg te beëindigen. De Poolse federatie weigerde dat, maar heeft nu ingebonden. "We vinden dit heel onverantwoordelijk", sneerde bondsvoorzitter Kulesza.

Enkele uren later maakte Flamengo bekend dat Paulo Sousa hun nieuwe coach wordt. De Portugese ex-speler van onder meer Juventus, Dortmund en Inter tekende een contract voor 2 seizoenen bij de Braziliaanse club.

"Dit is een boodschap voor de grootste supportersschare ter wereld", smeerde hij stroop aan de baard van de Flamengo-fans. "Met trots en voldoening wil ik een grote club als Flamengo vertegenwoordigen. Het is tijd om samen hard te werken en zo trofeeën te winnen."