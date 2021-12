Peter Genyn in Sporza Thuismatch: "Ik had saboteur er heel graag mee geconfronteerd"

"Ik begrijp helemaal niet waarom iemand dat gedaan heeft"

Voor zijn gouden race in Tokio was Peter Genyn het slachtoffer van sabotage. Drie maanden na de feiten weet de succesvolle paralympiër nog altijd niet wie de dader is.

"Er loopt een klacht en de beelden van de bewakingscamera's werden opgevraagd. Maar daar is voor zover ik weet niets uitgekomen", vertelt Genyn. "Ik vind dat heel jammer, want ik had de dader heel graag geconfronteerd met de sabotage."

Zelf heeft Genyn wel een vermoeden wie geknoeid kan hebben met zijn wheeler. "Ik denk dat het iemand is uit de entourage van een atleet. Want hetgeen stukgemaakt was, daar moet iemand op gesprongen zijn of tegen getrapt hebben."