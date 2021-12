Pavljoetsjenkova test positief op corona bij aankomst in Australië

Anastasia Pavljoetsjenkova reisde naar Australië voor de start van het nieuwe seizoen. Op maandag 17 januari begint met de Australian Open het eerste grandslamtoernooi van het jaar.



"Ik ben volledig gevaccineerd en bereidde me voor op de start van het seizoen in Dubai. Maar we leven in een zeer moeilijke en onvoorspelbare tijd", postte de Russin. "Op dit moment zit ik in volledige isolatie, in een speciaal hotel en volg ik alle protocollen onder toezicht van artsen."



Pavljoetsjenkova stond dit jaar voor het eerst in haar carrière in de finale van een grandslamtoernooi. Op Roland Garros verloor ze de finale van Barbora Krejcikova. De Russin telt 12 WTA-titels. Op de Olympische Spelen van Tokio won ze afgelopen zomer goud in het dubbelspel, aan de zijde van Andrej Roeblev.