KAA Gent ziet Tissoudali dan toch vertrekken naar de Afrika Cup

Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent reageerden opgelucht toen Marokko een week geleden zijn selectie voor de Afrika Cup bekendmaakte. Man in vorm Tarik Tissoudali kreeg namelijk geen oproepingsbrief in zijn bus.



Barcelona-speler Ez Abde had de voorkeur gekregen op Tissoudali. Maar Barcelona was niet happig om de jonge spits af te staan. De Spaanse bond hoopte bovendien dat Abde zou kiezen voor een interlandcarrière bij Spanje.



Abde legde de uitnodiging van Marokko uiteindelijk naast zich neer, waardoor Tissoudali opgetrommeld wordt.

Marokko begint op 10 januari aan de Afrika Cup tegen Ghana. In de andere groepsduels treffen Tissoudali en co Comoren (14/01) en Gabon (18/01)