Hoe straf was het Belgische sportjaar 2021 volgens de statistieken?

Recordoogst op WK's met dank aan pistiers

Drie regenbogen verschenen aan de hemel. In 2021 kroonden drie landgenoten zich in olympische sporten tot wereldkampioen: Emma Plasschaert pakte haar tweede titel in het zeilen, Lotte Kopecky kroonde zich tot koningin van de puntenkoers in het baanwielrennen en Matthias Casse triomfeerde in het judo. Het waren de drie primussen die goud veroverden tijdens het WK van een olympische sport en mee aan de basis lagen van de grootste medailleoogst dit millennium. Want nog eens zes zilveren en vier bronzen exemplaren zorgden voor een fraai totaal van 13 WK-plakken. Een record, becijferde statistiekenbureau Gracenote.

De drie meest succesvolle jaren op WK's in olympische sporten

Jaar Goud Zilver Brons Totaal 2021 3 6 4 13 2018 5 2 5 12 2019 1 3 6 10

Vooral het WK baanwielrennen was "lucratief" met zes medailles, bijna de helft van de volledige vangst - sommige wel in niet-olympische nummers (zie het overzicht onderaan). Doet dat afbreuk aan de cijfers? Niet per se. Te meer omdat er dit jaar enkele "zekerheidjes" niet op een WK stonden. Nina Derwael liet de editie in Kitakyushu zoals vele gymnastes schieten na slopende Spelen. En ook in de atletiek, het paardrijden en het hockey stond er geen wereldkampioenschap gepland. Niet te vergeten: in niet-olympische sporten boekte ons land onder meer successen op de WK's tumbling, acrogym, skeeleren en veldrijden. En durven we die wereldtitel van Max Verstappen ook voor een stukje claimen? Mopje.

Goud: Emma Plasschaert (WK zeilen), Lotte Kopecky (WK baan - puntenkoers), Matthias Casse (WK judo)



Zilver: Lotte Kopecky (WK baan - omnium), Kenny De Ketele (WK baan - puntenkoers), Lotte Kopecky (WK baan - afvalling), Tuur Dens (WK baan - scratch), Wout van Aert (WK tijdrijden), Marten Van Riel (WK triatlon) Brons: Victor Schelstraete (WK boksen), Robbe Ghys en Kenny De Ketele (WK baan - ploegkoers), Remco Evenepoel (WK tijdrijden), Lize Broekx en Hermien Peters (WK kajak)

Kopecky, Casse en Plasschaert.

Beste Spelen sinds 1924

Ook op de Olympische Spelen kwam er een nieuwe maatstaf voor ons land. De verhoopte tien medailles wonnen we niet, maar toch oogde de eindbalans met zeven stuks knap. Historisch zelfs. Voor België waren het de meest succesvolle Spelen sinds 1924.

De zeven meest succesvolle Spelen sinds 1924

Jaar Goud Zilver Brons Totaal 1924 3 7 3 13 2021 3 1 3 7 1948 2 2 3 7 2016 2 2 2 6 1996 2 2 2 6 1976 0 3 3 6 2000 0 2 3 5

Nina Derwael zweefde naar goud in een mondiale sport als het turnen. De Red Lions voltooiden hun levenswerk na een memorabele finale. En Nafi Thiam volgde als eerste Belgische ooit zichzelf op als olympisch kampioene.

Wout van Aert reed dan weer naar zilver na een heroïsche prestatie in de wegrit. Matthias Casse vocht zich - ondanks een blessure - naar brons in het judo. De jumpingploeg bezorgde ons land na 44 jaar wachten nog eens een medaille in de paardensport. En wat gezegd van Bashir Abdi? Brons in de mythische marathon. Stuk voor stuk medailles met een groot aanzien.



Goud: Nina Derwael (turnen - brug), Red Lions (hockey), Nafi Thiam (atletiek - zevenkamp)



Zilver: Wout van Aert (wielrennen - wegrit) Brons: Matthias Casse (judo), jumpingploeg (paardensport), Bashir Abdi (marathon)

Meest succesvolle Paralympische Spelen sinds 1996

Eén maand later deden de Belgische paralympische atleten allerminst onder in Tokio. Met 15 medailles zorgden zij voor de grootste oogst sinds Atlanta 1996. De eindbalans: vier keer goud, drie keer zilver en acht keer brons. Vooral Michèle George verblufte met twee paralympische titels. En ook Laurens Devos en Peter Genyn vervulden, net als vijf jaar eerder, hun gouden droom.

De vijf meest succesvolle Paralympische Spelen sinds 1996

Jaar Goud Zilver Brons Totaal 1996 8 10 7 25 2021 4 3 8 15 2016 5 3 3 11 2004 3 2 2 7 2012 3 1 3 7