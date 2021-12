Het nadeel van te vaak winnen voor Van Aert: "Mijn zegegebaar? Inspiratie was op"

Het zegegebaar was ook Ruben Van Gucht opgevallen. Maar toen de journalist na de finish polste bij Wout van Aert wat de betekenis was, moest die hartelijk lachen. “Waarom ik dat deed? Geen idee. Ik had eigenlijk gewoon geen inspiratie. Misschien leek het wel raar, maar ik was gewoon blij met de overwinning.”

Van Aert maakte in Loenhout overigens geen ronkende start, maar reed wel op een berekende manier naar de overwinning. "Ik ben blij met deze zege. Ik heb geprobeerd om ze zo zuinig mogelijk te behalen, want er stond vandaag toch wel veel wind", vertelt Van Aert.



Dat de Belgische kampioen afwachtend startte, was dus een deel van zijn plannetje. "Er was toch een lang stuk dat de wind in het nadeel blies. Daarom wilde ik niet te snel alleen zitten, want dat zou me veel krachten gekost hebben. Ik heb geprobeerd om het verschil wat later te maken."



"Toen Michael Vanthourenhout versnelde, heb ik even alles moeten geven om er weer bij te komen en dan heb ik ook meteen overgenomen. Voorlopig gaat het heel goed. Ik hoop de komende crossen nog goed door te komen, want het zijn er wel veel op korte tijd. En dan zal ik hopelijk op tijd hersteld zijn voor het BK."