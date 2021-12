Fransman Maxime "MVL" Vachier-Lagrave flitst naar de wereldtitel blitz

Kregen de schakers op het WK rapid eerder deze week nog 15 minuten op de klok, dan moesten ze het voor het WK blitz met 3 minuten per partij doen. Na 20 van de 21 rondes stonden 6 kleppers met gelijke punten aan de leiding.

Magnus Carlsen was daar verrassend genoeg niet bij. Net als op het WK rapid geraakte hij nooit op dreef en dus moet hij in één week tijd twee wereldtitels afgeven. De belangrijkste - die in het klassieke schaken - heeft de Noor uiteraard wel nog op zak.

Onbewust zou Carlsen toch een belangrijke rol in de afloop van het WK spelen. In zijn laatste match gooide hij tegen Maxime Vachier-Lagrave een winnende positie alsnog te grabbel, waardoor de Fransman zich op de valreep plaatste voor de play-offs voor de titel.

Dat was een bittere pil voor zijn landgenoot Alireza Firouzja, die algemeen beschouwd wordt als het grootste talent sinds Carlsen. Firouzja viel als nummer 3 af op basis van een gecontesteerde regel die Carlsen eerder de finale op het WK rapid kostte.

Carlsen noemde dat dinsdag nog "compleet idioot" en kwam daar vandaag in zijn typisch sarcastische stijl nog eens terug op twitter: "Het publiek zal blij zijn met deze ontknoping, want ik ben zeker dat geen enkele schaakfan Alireza in de play-offs wou."