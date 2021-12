Christian Eriksen werkt aan zijn comeback bij Zwitserse derdeklasser

Het was een van de meest beklijvende beelden van afgelopen sportjaar. Christian Eriksen viel neer tijdens de match tegen Finland. Hij werd gereanimeerd en kreeg vervolgens een defibrillator.

Het is verboden om zo te spelen in de Serie A en dus moest hij noodgedwongen vertrekken bij zijn club Inter Milaan. Hij is dus een vrije speler en kan overal tekenen. Want hij lijkt niet van plan zijn voetballoopbaan stop te zetten.

Dan moet hij zich uiteraard wel fit houden, en dat doet hij. Op internet doken filmpjes op van Eriksen die traint op het veld van FC Chiasso, een derdeklasser uit Zwitserland. Het trainingscomplex ligt op amper 50 kilometer van Milaan. Eerder werd hij ook al op het veld gezien bij zijn oude club in Denemarken, Odense BK.

Bemoedigende beelden. Benieuwd wat zijn toekomst nog brengt.