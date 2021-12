Chelsea-coach Thomas Tuchel: "Ik zou dom zijn als ik denk dat we nog voor titel kunnen gaan"

Chelsea gaf gisteren in de extra tijd tegen Brighton twee punten uit handen en zag leider Manchester City zijn voorsprong vergroten tot 8 punten. In deze drukke kerstperiode lijkt Chelsea ter plaatse te trappelen na 3 draws in 4 wedstrijden.

Op de vraag of Chelsea zijn hoop op de titel niet moet opbergen, kwam de ergernis boven bij Thomas Tuchel. "Hoe kunnen we nu nog in de titelrace zitten?. We hebben 7 spelers met corona en 5 of 6 spelers zijn voor 6 weken of meer out. Hoe moeten we dan strijden voor de titel?"

"Ploegen met een voltallige spelersgroep kunnen deze periode doorkomen, maar ik zou dom zijn om te denken dat we nog voor de titel kunnen gaan. We kunnen niet door corona en de blessures heen spelen."