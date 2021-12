Anderlecht dreigt "grootste talent" uit opleiding te verliezen: "Supporters, kom in actie"

Rayane Bounida heeft nog geen wedstrijd voor de A-kern van Anderlecht gespeeld, maar is nu al een fenomeen. Alle kenners zijn het erover eens dat de onnavolgbare dribbelaar momenteel het grootste talent van paars-wit is.

En dat is ook exact wat dreigt te gebeuren. “Ik denk dat hij uit onze vingers is geglipt”, gaf voorzitter Wouter Vandenhaute toe bij MIDMID. “Mensen maken keuzes. Ik vind dat persoonlijk heel jammer. Nochtans ben ik ervan overtuigd dat het voor Rayane en zijn familie, die ingebed zijn in Vilvoorde, veel mooier zou zijn om door te breken in Anderlecht. Dan zou the sky nog altijd the limit zijn.”

“Onze deur blijft wagenwijd openstaan. Mocht het eindejaar de familie Bounida toch nog op andere gedachten brengen, zal ik de eerste zijn om dat te omarmen. Maar ik vrees dat er nog heel weinig aan te doen zal zijn.”

“Misschien moeten er nu massaal initiatieven en acties ontstaan”, lacht Vandenhaute, die erop hint dat het talent naar Ajax trekt. “We moeten er nu op een positieve manier alles aan doen om Bounida bij Anderlecht te houden en hem te verleiden. Misschien moeten we de fans oproepen om in minuut 14, zijn rugnummer, te applaudisseren.”