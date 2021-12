4 Nederlandse titels en toch in tranen: Amy Pieters rijdt mee met Yoeri Havik

Havik was erbij in Spanje. "Ik heb getwijfeld of ik het Nederlandse kampioenschap zou rijden", zegt hij aan NOS. "Maar ik had contact met de familie van Amy en ik ben blij dat ik het toch heb gedaan. Zij zou het ook gewild hebben."

Havik zat met zijn gedachten bij Amy Pieters, de wielrenster vecht in een ziekenhuis in Spanje voor haar leven na een zware val op training. Ze ligt nog altijd in een kunstmatige coma, die maandag met 3 dagen werd verlengd.

Het Nederlandse kampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn is een sportief succes geworden voor Yoeri Havik. De Nederlandse baanwielrenner won zowel de scratch, de puntenkoers, de afvalling als de ploegkoers, maar genieten kon hij niet.

Het enige dat ik kon doen was elk onderdeel winnen. Want ik wilde niet dat er gejuicht zou worden.

En dus was Havik een man met een missie in Apeldoorn. "Het enige dat ik kon doen was elk onderdeel winnen. Op die manier zou hier niemand anders over de finish rijden en juichen. Want dat wilde ik niet, dat er gejuicht zou worden."



Havik slaagde in zijn missie, maar werd overmand door emoties en kon zijn tranen niet bedwingen op de wielerpiste. "Ik ken Amy al vanaf mijn 9e, we hebben echt een band. We hebben altijd samen gefietst en hebben dit jaar ook toegeleefd naar de Olympische Spelen."



Het is wachten op nieuws over de toestand van Amy Pieters. De wielrenster won dit jaar op de weg Nokere Koers voor haar team SD Worx en was daar ploegmate van onder meer Jolien D'hoore. Ook op de baan was ze heel succesvol: ze is drievoudig wereldkampioene op de ploegkoers met Kirsten Wild.