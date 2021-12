3x3 Belgian Lions: "We zijn trots op 2021, maar de nasmaak is wrang"

In Dwars door 21 op Radio 1 vertelt kapitein Nick Celis dat de affaire nog steeds op hem weegt. "We hebben een heel jaar bewezen dat we een van de beste ploegen van de wereld zijn, terwijl het door die zaak leek alsof we daar niet thuishoorden. In het circuit worden we gerespecteerd en zelfs gehypet voor wat we doen", zegt Celis.



"2021 bezorgt mij dus een dubbel gevoel. Ik ben trots op wat we dit jaar gerealiseerd hebben, maar ik zit met een wrange nasmaak. Wat er gebeurd is, doet afbreuk aan ons goeie werk. Dus persoonlijk houd ik niet zo'n positief gevoel over aan dit jaar. Ik zit er echt nog mee, ik denk er elke dag aan."