Spaanse voetbalstadions mogen nog maar voor 75 procent gevuld worden

De regering reageert met deze beslissing op het snel stijgende aantal besmettingen met de omikronvariant van het coronavirus in Spanje. Tot nu was er geen beperking voor het aantal toeschouwers bij outdoor sportwedstrijden. Voor indoor sport gaat de maximumcapaciteit van 80 naar 50 procent.



Ook de Spaanse clubs worden getroffen door de pandemie. Real Madrid maakte woensdag bekend dat 4 spelers besmet zijn, onder wie doelman Thibaut Courtois. Barcelona heeft 7 besmette spelers in de rangen, Real Sociedad 10 , Cadiz 5 en Mallorca 4.