Ploegmakker van Van Avermaet wil voor het eerst in 5 jaar naar WK veldrijden

Tadej Pogacar, Heinrich Haussler, Lilian Calmejane, Luka Mezgec... Alsmaar meer buitenlandse wegrenners amuseren zich deze winter kostelijk in het veld.

Voeg daar vanaf volgend weekend ook de naam van AG2R-renner Clément Venturini aan toe. In de Wereldbeker in Hulst begint de 28-jarige ploegmakker van Oliver Naesen en Greg Van Avermaet aan zijn weg richting het WK veldrijden.



Venturini heeft wel al wat meer strepen verdiend in het crossmilieu dan Pogacar en co: hij is viervoudig Frans veldritkampioen en veroverde in 2011 de wereldtitel bij de junioren. Laurens Sweeck (5e) en Michael Vanthourenhout (6e) kwamen toen niet in de buurt van Venturini.



"Mathieu van der Poel en Wout van Aert hebben de afgelopen jaren getoond dat crossen in de winter niet nefast is voor het voorjaar op de weg", zegt Venturini aan L'Equipe.

"Ondanks een moeilijk seizoen op persoonlijk vlak en een vervelende winter door Covid zal ik in januari aan de start staan van enkele veldritten."

"Ik weet niet hoe mijn conditie momenteel is, maar ik heb in elk geval veel zin om weer op internationaal mee te rijden in het veld."

Een WK-deelname in Fayetteville staat hoog op zijn wenslijstje voor het nieuwe jaar. De laaste keer dat Venturini aan een WK veldrijden meedeed, was in 2017. Hij werd toen in Bieles net niet gedubbeld door wereldkampioen Wout van Aert.