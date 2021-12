Ook basketbal en volleybal willen perspectief: "Hebben publiek echt nodig"

In de zaalsporten zijn toeschouwers al een poos niet meer welkom door de verscherpte coronamaatregelen, maar nu de cultuursector weer open mag, vragen het basketbal en volleybal ook om weer toeschouwers te mogen ontvangen.



"De levensvatbaarheid van de clubs staat onder druk", zegt Maarten Bostyn, de voorzitter van de Pro Basketball League. "Het economische model van onze clubs steunt op ticketverkoop, hospitality en sponsoring. Om rendabel te zijn, hebben we publiek echt nodig."



"Onze clubs hebben al getoond dat ze wedstrijden op een veilige manier kunnen organiseren, met respect voor de maatregelen."



"Als deze situatie blijft duren, hebben we financiële ondersteuning nodig", weet Luc Haegemans van de Volley League. "De kosten blijven lopen, terwijl de inkomsten afgenomen zijn. Als dat onmogelijk is, willen we zo snel mogelijk weer publiek kunnen ontvangen. We willen dat de zaalsporten op gelijke voet behandeld worden."



Bostyn: "We hebben het gevoel dat er op dit moment niet naar ons geluisterd wordt. Sommige beslissingen lijken ons onlogisch als je ziet wat in andere sectoren wel kan. We zullen het arrest van de Raad van State bestuderen en bekijken wat de mogelijkheden zijn."