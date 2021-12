Ook amateurclubs in voetbal willen weer voor publiek kunnen spelen

De Vlaamse voetbalfederatie had gisteren net beslist om de wedstrijden van januari in de lagere klassen uit te stellen toen de Raad van State het Overlegcomité terugfloot. Cinema's en theaters mogen hun deuren weer openen.

De voetbalclubs fronsten hun wenkbrauwen. De maatregelen werden opgeheven omdat ze "disproportioneel zijn en niet steunen op adequate motieven", oordeelde de Raad van State. Dat is ook in het voetbal het geval, vindt Voetbal Vlaanderen.

"Het is bijzonder vreemd dat je met 200 personen in de bioscoop naar een film kan gaan kijken, maar dat je niet met 200 toeschouwers langs een voetbalveld - met een omtrek van enkele honderden meters in de buitenlucht - mag staan", vindt voorzitter Marc Van Craen. "Alle logica is zoek".

Minister van Sport Ben Weyts klaagde dezelfde anomalie deze nacht al aan. Voetbal Vlaanderen zal bekijken welke stappen er kunnen genomen worden richting het aanvechten van deze regels bij de Raad van State.

"We hopen dat het niet zo ver moet komen en dat het gezond verstand het haalt in dit debat", besluit Nand De Klerck, woordvoerder van Voetbal Vlaanderen.