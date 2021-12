Nog steeds ongevaccineerd, maar toch is Kyrie Irving terug: "Ben dankbaar"

Kyrie Irving is een van de sterspelers in de NBA, maar de balgoochelaar van de Brooklyn Nets kwam dit seizoen nog niet in actie. De staat New York verplicht vaccinatie bij binnenactiviteiten en Irving is een fervent tegenstander van het vaccin. Omdat de Nets bij thuiswedstrijden dus geen beroep kunnen doen op hun spelverdeler besliste het team bij aanvang van het seizoen dan maar om Irving helemaal op non-actief te zetten. Maar enkele maanden later mag Irving zich nu toch opmaken voor zijn seizoensbegin, ironisch genoeg omdat de NBA geteisterd wordt door het coronavirus. Heel wat spelers zaten of zitten in quarantaine en verschillende wedstrijden werden al uitgesteld door een tekort aan spelers.

Door die moeilijke situatie heeft Brooklyn nu beslist om Kyrie Irving toch weer in de armen te sluiten. De spelverdeler mag wel nog steeds niet in actie komen bij alle wedstrijden in de staat New York.



Het gaat om alle thuismatchen van de Nets en de uitwedstrijden bij de New York Knicks. Ook in Toronto kan hij als niet-gevaccineerde niet spelen door de maatregelen in Ontario, Canada. Het wordt dus een halftijdse baan voor de 29-jarige speler.



De eerste wedstrijd waarvoor Irving in aanmerking komt, is de uitmatch tegen Indiana op 5 januari. "Ik heb vorige nacht amper geslapen", zegt Irving. "Ik heb basketbal gemist. Ik wist wat de gevolgen zouden zijn, ook al was ik er niet op voorbereid. Ik heb de beslissing dat ik niet mocht spelen gerespecteerd. Nu ben ik dankbaar dat ik er weer bij mag zijn."