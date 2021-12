LeBron James en Russell Westbrook breken negatieve spiraal bij LA Lakers

De Los Angeles Lakers hebben het dit seizoen niet onder de markt, ondanks de sterren die op de loonlijst staan. Blessures en coronabesmettingen spelen daarin een rol, maar dat is maar een deel van de verklaring.

Na 5 nederlagen op een rij was een overwinning bij Houston, het slechtste team in de Western Conference, meer dan welkom. En LeBron James en Russel Westbrook, twee van die sterren van de Lakers, waren op de afspraak.

Beiden eindigden de match met een triple-double, dubbele cijfers in een van de statistieken. James was goed voor 32 punten, 11 rebounds en 11 assists, Westbrook deed met 24 punten, 12 rebounds en 10 assists ook zijn duit in het zakje.

Ondanks die cijfers was het een spannende match. In de slotfase nam James het heft in eigen handen om de zege veilig te stellen. "Het moeilijkste in de NBA is om te winnen. Dat mag je nooit vanzelfsprekend vinden", zei James.

Een zege tegen de slechtste ploeg in de Western Conference mag niet overschat worden. "Maar dat we deze moeilijke periode samen hebben afgesloten en de manier waarop, met het samenspel tussen James en Westbrook, dat is een grote stap in de goeie richting", zei assistent-coach David Fizdale, de vervanger van de met corona besmette coach Frank Vogel.