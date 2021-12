Geen ATP Cup voor Novak Djokovic, de Australian Open wel?

De beste tennissers ter wereld maken in deze eindejaarsperiode allemaal de oversteek naar Australië voor de eerste toernooien van het jaar, zoals de ATP Cup in Sydney.

Het toernooi voor landenteams begint volgend weekend zonder Novak Djokovic. Dat maakte de organisatie vandaag bekend. Dusan Lajovic (ATP-33) zal bij afwezigheid van Djokovic het Servische team leiden op de ATP Cup.

Het is nu afwachten of Djokovic wel opdaagt voor de Australian Open. Het grandslamtoernooi begint op 17 januari, de Serviër is titelverdediger in Melbourne.

Deelnemers moeten gevaccineerd zijn. Djokovic wil al maanden niets kwijt over zijn vaccinatiestatus.