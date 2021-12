Franse oerkracht Damien Gaudin zegt de koers vaarwel

Damien Gaudin reed zijn hele carrière voor Franse ploegen. Bij de beloften maakte hij met winst in Parijs-Roubaix duidelijk dat hij vaak glorieerde in zware omstandigheden. In diezelfde wedstrijd zou hij in diezelfde wedstrijd 5e worden, vlak na kleppers als Cancellara, Vanmarcke, Terpstra en Van Avermaet.

Gaudin wist ook 6 koersen te winnen, niet zelden na een eenzaam gevecht tegen het peloton, de regen en/of de wind. Ook tegen de klok kon de bonkige Gaudin goed uit de voeten. Zo won hij in 2013 de proloog van Parijs-Nice.

De laatste jaren kon Gaudin iets minder vaak nummertjes opvoeren, al was er afgelopen voorjaar toch nog één flits. Samen met Ludovic Robeet trok hij naar de finish in Nokere Koerse, maar het vet was van de soep in de finale en hij werd tweede.