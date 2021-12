Feyenoord-cultheld Christian Gyan op zijn 43e overleden

Christian Gyan kwam dankzij een sterke prestatie met Ghana op het WK U17 op de radar van Feyenoord, waar hij zich dankzij zijn werkkracht en aanvalslust ontpopte tot een publiekslieveling op de rechtsachter.

Het hoogtepunt van zijn carrière was de overwinning van de UEFA Cup in 2002. Toch was het niet allemaal rozengeur en maneschijn. Door blessures deemsterde Gyan in het tweede deel van zijn carrière wat weg en ook nadat hij zijn schoenen aan de haak had gehangen bleef het lot hem tarten.

Gyan kreeg financiële problemen en moest vanwege epilepsie ook zijn job in de haven van Rotterdam opgeven. Een maand geleden kwam naar buiten dat de Nederlandse Ghanees terminale kanker had. "Rust zacht, broer, je hebt hard gevochten", schrijft zijn ex-ploegmaat Kalou op Instagram.