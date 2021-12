Domper voor Thierry Langer: Belgische biatleet breekt voet vlak voor Winterspelen

"Ik brak mijn voet vlak voor Kerstmis tijdens een trainingssessie. Het betekent dat ik in januari niet in competitie zal kunnen komen. Ik doe er alles aan om weer fit te zijn voor de Spelen", postte Langer op zijn sociale media.



Langer mist de wereldbekerwedstrijden in Oberhof, Ruhpolding en Antholz. Voor de Spelen in Peking werd hij nog niet officieel geselecteerd door het BOIC, maar hij haalde wel de kwalificatienormen. Biatlon voor mannen staat vanaf dinsdag 8 februari op het programma.