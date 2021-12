De wereldploeg die straks gratis op te halen is (en 10 aanlokkelijke Belgen)

Ligt er straks nog een nieuw contract onder de kerstboom of niet? Heel wat toppers zien het einde van hun overeenkomst naderen en zijn vanaf 1 januari gratis vast te leggen. En zeg nu zelf: FC Transfervrij zou niet misstaan in de Champions League, met 10 potentieel interessante Belgen in dezelfde situatie. Een overzicht.

Het wereldelftal met een aflopend contract

André Onana (25, Ajax)

Spektakeldoelman die furore maakte in de Champions League met Ajax. Kreeg begin dit jaar een stevige schorsing van 9 maanden door een overtreding van het dopingreglement. Tekent straks wellicht bij Inter.

Niklas Süle (26, Bayern München)

Luxeverdediger bij Bayern München, die op weg lijkt naar de uitgang. Zou zich naar eigen zeggen niet genoeg gewaardeerd voelen. Bij heel wat Premier League-clubs prijkt de naam van de sterke verdediger (1m95) hoog op het lijstje.

Antonio Rüdiger (28, Chelsea)

De beul van Kevin De Bruyne. Sterkhouder achterin bij Chelsea, dat te lange talmde om zijn contract te verlengen. Onderhandelingen over een nieuwe overeenkomst zijn wel nog steeds aan de hand, maar ondertussen sprong Real Madrid in de dans. Zij zien, na David Alaba afgelopen zomer, een nieuwe transfervrije opportuniteit.

Andreas Christensen (25, Chelsea)

Nog een hoofdpijndossier voor Chelsea, waar ook César Azpilicueta en Thiago Silva aflopende contracten hebben. FC Barcelona houdt vooral de situatie van Christensen nauwlettend in de gaten.

Paul Pogba (28, Manchester United)

Waar ligt de toekomst van Paul Pogba? De Franse middenvelder heeft al sinds juli een nieuw contractvoorstel van United op zak, maar houdt zijn opties open. In het verleden flirtte hij al met PSG en ex-club Juventus.

Luka Modric (36, Real Madrid)

Oud maar allerminst versleten. Real-trainer Carlo Ancelotti dringt er dan ook op aan dat zijn Kroatische metronoom zo snel mogelijk een contractverlenging krijgt. De verwachting in Spanje is dat die krabbel er snel komt.

Gareth Bale (32, Real Madrid)

De boekhouder van Real zal blij zijn. Eindelijk komt er een einde aan het vervloekte avontuur van Gareth Bale bij de Koninklijke - de eerste speler die 100 miljoen euro kostte en 30 miljoen per jaar verdiende. In Madrid sukkelde Bale evenwel van de ene blessure in de andere en lag hij openlijk in conflict met de Spaanse pers en fans. Real probeert de gevallen vedette deze winter nog te verpatsen, zodat het wat van de investering recupereert.

Ousmane Dembélé (24, Barcelona)

Eeuwig zorgenkind van FC Barcelona, dat 135 miljoen voor de Fransman betaalde. Ondanks aanhoudend blessureleed en een pak fratsen wil de Blaugrana graag verder met Dembélé. Er ligt een nieuw contract tot 2026 (aan verminderde salarisvoorwaarden) op tafel.

Paulo Dybala (28, Juventus)

Blijft hij in Turijn of niet? De makelaar van Paulo Dybala loopt de deur van de bestuurskamer van Juventus plat, maar een akkoord kwam er vooralsnog niet uit de bus. Barcelona en Spurs kijken geïnteresseerd toe.

Luis Suarez (34, Atlético Madrid)

De titel met Atlético is wellicht zijn laatste kunstje in Europa geweest. Voor Suárez lonkt in de nadagen van zijn carrière nog een exotisch avontuur. Het Braziliaanse Corinthians toont interesse, maar vooral Inter Miami van David Beckham wil de spits er maar wat graag bij.

Kylian Mbappé (23, PSG)

De man die alle transfernieuws de komende maanden zal domineren. Kylian Mbappé lijkt aan zijn laatste maanden bij PSG bezig. Het fenomeen flirt al enkele jaren met Real Madrid en die romance moet komende zomer eindelijk echte liefde worden.

Deze spelers met een aflopende contract haalden de basiself niet: Hugo Lloris, Juan Mata, Isco, César Azpilicueta, Thiago Silva, Franck Kessi, Fernandinho, Ivan Perisic, Jesse Lingard, Lorenzo Insigne, Angel Di Maria.

10 interessante Belgen met een aflopend contract

Mile Svilar (23, Benfica)

Wacht nog steeds op zijn grote doorbraak als nummer 1. De beloftevolle doelman, die definitief voor de Servische nationale ploeg koos, blijft tweede keuze bij Benfica. Papa Mile liet vorig jaar noteren dat er interesse was van Portugese en Belgische clubs.

Jason Denayer (26, Lyon)

Een dossier om in de gaten te houden. De Rode Duivel preseert al lange tijd op hoog niveau bij Lyon, maar vond nog geen akkoord met de directie over een nieuw contract. Newcastle is geïnteresseerd.

Jordan Lukaku (27, Lazio)

Welke club kan de carrière van Jordan Lukaku reanimeren? Zijn verhaal bij Lazio Roma lijkt na vijf jaar definitief ten einde. Het is zoeken naar een nieuwe bestemming.

Thomas Vermaelen (36, Vissel Kobe)

Twee weken geleden liet zijn Japanse club weten de overeenkomst niet te verlengen. Het is nog niet duidelijk wat de plannen van de Rode Duivel zijn.

Axel Witsel (32, Borussia Dortmund)

Een onbetwiste titularis is hij niet meer. Dortmund zou zijn (dure) aflopende contract dan ook niet verlengen. Juventus wordt al jarenlang aan de middenvelder gelinkt en (uiteraard) circuleert ook weer de naam van Newcastle.

Adnan Januzaj (26, Real Sociedad)

Opportuniteitje voor heel wat clubs. Adnan Januzaj en Real Sociedad lijken maar geen akkoord te vinden over een nieuwe overeenkomst - de Rode Duivel wil boter bij de vis. FC Barcelona ligt op de loer.

Charly Musonda (25, Chelsea)

Schittert Charly Musonda ooit nog op het hoogste niveau? Knieblessures maakten bijna een vroegtijdig einde aan de carrière van de voormalige wonderboy. Komende zomer scheiden de wegen met Chelsea, waar hij bij de beloften traint. Wie waagt straks de gok?

Zakaria Bakkali (25, Anderlecht)

Nog een gevallen supertalent, dat verkommert in de C-ploeg van Anderlecht. Bakkali moet hopen dat iémand hem nog een laatste kans geeft.

Divock Origi (26, Liverpool)

Levende legende in Liverpool, maar dat vertaalt zich in weinig speelkansen. Krijgt Origi elders zijn kans als eerste keuze? Het is momenteel opvallend stil rond zijn contractsituatie.

Dries Mertens (34, Napoli)