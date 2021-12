Beperkingen in de sport blijven (voorlopig) van kracht: "Bekijken het komende dagen"

De minister verwijst naar een nieuw Overlegcomité dat volgende week zal plaatsvinden. "Maar het is aan de premier om dit te organiseren." De deur staat alvast meer dan op een kier voor een BK veldrijden, over 10 dagen in Middelkerke, mét supporters.

Na de ondertekening van het besluit om de maatregelen voor cultuur terug te draaien, gaf Annelies Verlinden, de minister van Binnenlandse Zaken, de sport alvast hoop. "De maatregelen blijven ongewijzigd, maar dit is iets wat we de komende dagen zullen bekijken."

De sportwereld zag in deze uitspraak een opportuniteit om ook voor opnieuw soepelere maatregelen te pleiten. Maar daarvoor was het nu nog te kort dag.

Ook de cultuurwereld werd zwaar getroffen, omdat daar de deuren overal dicht moesten. Het zorgde voor een groot volksprotest, maar ook voor een zaak voor de Raad van State. Die oordeelde dat de beslissing van het Overlegcomité "buitenproportioneel" was en dwong zo min of meer om de eerdere beslissingen terug te draaien.

Exact een week geleden besliste het Overlegcomité om uit vrees voor stijgende coronacijfers publiek niet langer toe te laten op sportwedstrijden, zowel voor wedstrijden in de buitenlucht (zoals veldrijden of voetbal) als voor indoorsporten (zoals basketbal of volleybal).

Voetbal Vlaanderen: "Hopelijk zal gezond verstand zegevieren"

Voetbal Vlaanderen had gisteren al beslist om vanwege de strenge maatregelen alle amateur- en jeugdwedstrijden in de maand januari op te schorten. Maar mogelijk kan er dus toch nog gespeeld worden volgende maand.

"Ik verneem dat de sport volgende week op de agenda van het Overlegcomité staat en dat is toch wel hoopvol naar versoepelingen toe", zegt voorzitter Marc Van Craen. "Ik hoop dat het gezond verstand zal zegevieren."

"We zouden liefst zo snel mogelijk weer voetballen. We zitten natuurlijk met de winterstop op dit moment, dat geeft ons wel wat speelruimte. Als volgende week beslist wordt dat publiek weer welkom is, is er voor ons voldoende tijd om op een normale manier weer te hervatten."

"Als er toch geen versoepelingen komen? Dan zouden wij dat volkomen onlogisch vinden. En dan zullen we alle mogelijke pistes onderzoeken. Maar laten we niet op de feiten vooruit lopen. Wij verkiezen nog altijd het overleg. Ik hoop dat het niet zover komt dat we ook naar de Raad van State moeten stappen."