Wat bezielde "libero" Holzhauser? "Wij zouden hem daar nooit zetten"

Die tactische zet kwam als een boemerang terug in zijn gezicht. Bij de 0-3 van Zirkzee verdedigde Holzhauser apathisch en niet veel later trok hij aan de noodrem bij Kouamé: rood voor de Oostenrijker.

Beerschot was al bij al voortreffelijk aan de wedstrijd begonnen, maar de defensie liet zich uiteindelijk al snel kinderlijk aftroeven door Sergio Gomez en co.

"Hij is geen centrale verdediger"

Hoe reageerden zijn ploegmaats op de ingeving van de spelmaker? Doelman Mike Vanhamel zette hem uit de wind. "Rapha heeft zulke beslissingen al nog genomen", vertelde de keeper.

"We kregen ook effectief iets meer controle over de lopende spelers omdat hij achterin ging voetballen, maar uiteraard misten we dan zijn balvastheid op het middenveld. Op dit moment hebben we geen twee Holzhauzers..."

En de coach? Die probeerde ook om het brandje te blussen. "In zijn rol achter de spitsen kwam Rapha amper aan de bal. Dan zak je en soms eindig je dan tussen de centrale verdedigers om meer betrokken te raken bij de opbouw."

Holzhauser liet zich echter erg diep terugzakken. "Hij is geen verdediger, dat weet hij ook. En dat bewijst ook die rode kaart."

"Het is duidelijk dat wij hem daar nooit zouden zetten", gaf Javier Torrente toch toe. "Nogmaals: hij is geen centrale verdediger. Einde discussie."