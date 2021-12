Voetbal Vlaanderen beslist: zeker geen amateurvoetbal tot en met 17 januari

Door de huidige coronamaatregelen mag er niet gevoetbald worden met publiek. Daardoor heeft Voetbal Vlaanderen beslist om de eerste twee competitieweekends na de winterstop uit te stellen.



"Alle officiële wedstrijden tot en met maandag 17 januari worden uitgesteld. Indien er geen versoepelingen komen inzake het bijwonen van wedstrijden door toeschouwers op het Overlegcomité medio januari, dan zal dit uitstel van alle officiële wedstrijden van deze categorieën automatisch verlengd worden tot en met 28 januari", klinkt het bij Voetbal Vlaanderen.



De speeldag van 16 januari wordt verplaatst naar 27 februari. Indien er geen versoepelingen komen bij het volgende Overlegcomité worden de wedstrijden van 23 januari verplaatst naar 17 april.



"Onze clubs hebben de inkomsten die zulke wedstrijden genereren echt nodig", zegt Marc Van Craen, de voorzitter van Voetbal Vlaanderen. Van Craen stipt ook aan dat voor de kantines nog steeds het horecaprotocol geldt.



"Het zou dus wel eens kunnen dat voor belangrijke wedstrijden alle supporters gaan samenkomen in de kantines. Dat zou de veiligheid wel eens in het gedrang kunnen brengen. Dat hebben we ook in Nederland gezien. Dus ook daarom stellen we die wedstrijden uit."



Het uitstel geldt voor alle clubs van 1e nationale tot 4e provinciale. Jeugd- en recreatief voetbal gaat gewoon door. "Zij zijn minder afhankelijk van die inkomsten en we verwachten daar ook minder toeschouwers in de kantines", aldus Van Craen.