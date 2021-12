Oostende zet Europese ambities kracht bij met voormalige Antwerp Giants-speler

Demitrius Conger is geen onbekende voor de Belgische competitie. De 1,98m grote Amerikaan speelde enkele jaren geleden een seizoen voor de Antwerp Giants. Hij was toen goed voor 11,5 punten en 4,2 rebounds per wedstrijd.



Na zijn passage bij de Giants was Conger onder meer aan de slag in Australië, Spanje, Frankrijk, Israël, Duitsland en Turkije.



"Met de komst van Demitrius Conger willen we onze ambities in de Champions League en de BNXT League extra kracht bijzetten. Met deze ervaren forward erbij zijn we klaar voor 2022", klinkt het bij Oostende, dat dit seizoen nog niet verloor in de eigen competitie.