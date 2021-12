Oezbeekse wonderboy wint WK rapid, geen "triple crown" voor Carlsen

Nog geen 3 weken na zijn 5e wereldtitel in het klassieke schaken tekende Magnus Carlsen in Warschau present om er zijn wereldtitel rapid te verdedigen. Ook zijn WK-uitdager Jan Nepomniasjtsji was, ondanks zijn pijnlijke ervaring in Dubai, weer van de partij, net als 180 andere schakers.

Het WK rapid werd volgens het Zwitserse systeem afgewerkt, een soort laddercompetitie waarbij je in 13 rondes (met partijen van 15 minuten) voortdurend klimt en stijgt in de ranking.

Na 2 dagen was Carlsen de enige leider en leek er geen vuiltje aan de lucht voor een 4e wereldtitel in dit onderdeel. Maar in zijn eerste partij op de slotdag liep het mis. Tegen de Oezbeekse sensatie Nodirbek Abdoesattorov overspeelde hij zijn hand en liep hij in het slot in het mes.

Een nederlaag waarvoor Carlsen een zware prijs betaalde, want uiteindelijk eindigde hij wel op gelijke hoogte met de latere winnaar, maar door een ingewikkelde berekening greep hij toch naast de tiebreak voor de titel. Carlsen deed achteraf zijn beklag over het "compleet idiote systeem".

Zo mocht Abdoesattorov het in de "finale" opnemen tegen de herrezen Nepomniasjtsji, die bewees dat hij zijn afgang op het klassieke WK goed verteerd had. De titel zat er wel opnieuw niet in voor "Nepo", want in de tweede partij blitz (waarbij elke speler slechts 3 minuten op de klok krijgt) pakte jonge wolf Abdoesattorov hem op weergaloze wijze in. De Oezbeek kroont zich zo op zijn 17e tot de jongste wereldkampioen rapid.