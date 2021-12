Mbappé vertrekt deze winter niet bij PSG: "Met Messi samenspelen is leuk"

Een transfer van Mbappé had een van de hete hangijzers kunnen worden in de wintermercato.



Afgelopen zomer leek het Franse goudhaantje zichzelf al richting de uitgang te masseren bij PSG door wekenlang te flirten met Real Madrid. Maar PSG weigerde het bod.

Mbappé heeft een aflopend contract in Parijs en PSG kan nog een transfersom voor hem vangen als hij tijdens de winterstop vertrekt. "Maar ik vertrek niet in januari", stelt de snelle aanvaller in een interview met CNN. "Dat staat voor 100 procent vast."

"Ik zal het seizoen afsluiten bij PSG en wil alles geven om de Champions League, de Franse titel en de Franse beker te winnen. Ik doe dat voor de fans. Ze verdienen dat."



Mbappé beklemtoont ook zijn goede verstandhouding met Messi. "Ik ben blij dat ik deze zomer bij PSG ben gebleven. Parijs is mijn stad en het is ook leuk om met Lionel Messi en de andere jongens te spelen."

"Het is een geweldig moment in de geschiedenis van het voetbal dat Lionel Messi momenteel in Parijs speelt", besluit Mbappé.