Mathieu van der Poel schrapt crossen van Loenhout en Hulst door rugperikelen

Mathieu van der Poel maakte afgelopen weekend zijn rentree in het veld. In Dendermonde werd hij zondag meteen 2e, maar maandag gaf hij er in Zolder in de 7e ronde de brui aan.



Van der Poel heeft opnieuw last van zijn rug die hem al enkele maanden parten speelt. De wereldkampioen in het veld schrapt daarom de crossen van Loenhout en Hulst. Ook het WK in Fayetteville (VS) op 30 januari komt zo stilaan in het gedrang.



"Medisch onderzoek op dinsdagochtend heeft een zwelling op een tussenwervelschijf aan het licht gebracht, waardoor de fiets opnieuw tijdelijk aan de kant moet", laat Van der Poels team Alpecin-Fenix weten.



Wanneer we Van der Poel terugzien, is nog niet duidelijk. Na Nieuwjaar zijn nieuwe onderzoeken gepland en wordt beslist of de Nederlander opnieuw mag trainen.



"Uiteraard is dit een tegenvaller, maar er is geen reden tot paniek", reageert Alpecin-Fenix-manager Christoph Roodhooft. "De dokters garanderen ons een volledig herstel en dat is op dit moment prioritair, ook als dat zou leiden tot het bijstellen van de ambities voor het WK veldrijden."



"Op korte termijn zou dat jammer zijn, maar 2022 biedt heel wat sportieve uitdagingen en daarvoor is fysieke paraatheid de eerste voorwaarde."