Kim Huybrechts na nachtje slapen: "Volgende keer juich ik nog luider"

Kim Huybrechts dreef Gerwyn Price, titelverdediger en nummer één van de wereld, gisteren tot het uiterste.

In een hoogstaande wedstrijd bereikte de spanning een kookpunt en was er sprake van haantjesgedrag. Zo ergerde onze landgenoot zich aan het gejuich van zijn tegenstander.

Na de nachtrust reageert Huybrechts nog eens op Twitter. "Wat een wedstrijd", geniet hij na. "Ik denk nog altijd dat ik mijn kansen had moeten benutten en had moeten winnen."

"Maar als je de nummer één van de wereld (momenteel toch) bijna kunt kloppen, dan is het met opgeheven hoofd."

"Het was een emotionele wedstrijd voor allebei, maar ik zou niets anders doen", kaart Huybrechts de akkefietjes in het slot aan.

Actie-reactie, schrijft Huybrechts. "Gezzy (Gerwyn Price) zei dat ik het de volgende keer niet zou doen, maar de volgende keer grijp ik mijn kansen, makker", knipoogt hij. "Dan juich ik nog luider."

"Ik respecteer hem, maar "less talking more walking"", was de afsluitende boodschap.