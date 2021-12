Frank Raes vertrekt als een tevreden man: "Maar het zal toch raar aanvoelen"

"Ik herinner me zo nog een reportage over de Gouden Schoen halfweg de jaren '80. Maandag werd die uitgereikt, donderdag werd de reportage uitgezonden. Dat is nu ondenkbaar."

"Intussen rijzen de podcasts uit de grond. In die 12 jaar is de wereld enorm veranderd. Het nieuws moet er direct zijn en dat is mede door de sociale media."

Raes: "We waren in Vlaanderen de oer-talkshow rond voetbal. We wilden graag stevige en spontane discussies: wel voorbereid, maar niets was afgesproken.”

We waren in Vlaanderen de oer-talkshow rond voetbal. We wilden graag stevige en spontane discussies: wel voorbereid, maar niets was afgesproken

Frank Raes begon in 1978 bij de radio om in 1988 naar televisie over te stappen. Daar werkte hij onder anderen samen met Carl Huybrechts en Mark Uytterhoeven. Als u Frank Raes alleen met voetbal associeert, dan heeft u het mis.

"Bij de radio deed ik toen basketbal, biljarten en toernooien als Roland Garros. Ik ging ook verschillende keren naar de Olympische Spelen. Mijn absolute hoogtepunt was de gouden medaille van Fred Deburghgrave. Ik zie het blauwe blinkende water nog voor me. In de voormiddag zwom hij naar een wereldrecord, in de namiddag werd hij olympisch kampioen. Het duurde welgeteld een minuut, maar toch blijft dat bij."



En wat nu? Frank Raes blijft commentaar geven bij de Jupiler Pro League op een van de betaalzenders. Daarnaast blijft hij fotograferen en zit er ook een driedelige docu over het Heizeldrama in de pijplijn.



"Het Heizeldrama was beklijvend. Ik was er die dag aanwezig naast Jan Wauters. ’s Middags was ik al op de grote markt geweest. Daar was er verbroedering. Maar 's avond brak de hel los. Ik zag de lijken liggen. Het was een ravage, oorlogsgebied."