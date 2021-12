Didier Deschamps: "Praten met Raymond Goethals was bijzonder verrijkend"

Op Canvas was gisteren de tweede aflevering te zien van de documentaire "Raymond Goethals: magie in Marseille", waarin gefocust werd op zijn grootste triomf: de overwinning in de Europacup I. Onder meer de huidige Franse bondscoach Didier Deschamps was er vol lof over de Belgische trainer.

Deschaps: "Verrijkende gesprekken met Goethals"

Didier Deschamps was een van de sleutelpionnen in het succeselftal van Olympique Marseille. De huidige Franse bondscoach heeft als trainer heel wat opgestoken van Raymond Goethals.



"De spelers luisteren naar hem en respecteerden hem. Dat was bij veel andere trainers van Marseille niet het geval. Maar Raymond Goethals kon natuurlijk wel heel veel ervaring voorleggen", herinnert Deschamps zich.



Deschamps had een goede band met Goethals. "We praatten vaak. Hij vond dat geweldig en het was ook bijzonder verrijkend. Voor mij was het een passie en zulke gesprekken brengen je ook altijd iets bij. Je leert dingen en je wordt slimmer."



"Ik heb de goede dingen onthouden en daar nadien mijn voordeel mee gedaan. Ik heb niet gekopieerd wat hij gedaan heeft, want de aanpak van toen zou nu niet meer werken. Je moet je aanpassen aan de nieuwe generatie. Maar het doel is wel hetzelfde: een sterke ploeg die titels pakt."

"Geslepen Goethals liet Tapie geloven dat hij de ploeg opstelde"

Raymond Goethals had bij Marseille de sterke voorzitter Bernard Tapie boven zich, maar de twee konden het goed met elkaar vinden. Goethals wist Tapie ook uitstekend te bespelen, herinneren de protagonisten van toen zich.



"Tapie bemoeide zich vaak met de opstelling", weet voormalig verdediger Eric Di Meco nog. "Hij wilde dat de ploeg die op het veld stond zijn ploeg was."



"Maar Raymond Goethals was de slimste. Zijn geslepenheid was een van zijn grootste kwaliteiten. Zo wist hij altijd zijn eigen ploeg op te stellen terwijl Tapie dacht dat hij dat zelf bepaald had. Hij was een van de weinigen die Tapie het hoofd konden bieden."

"Europacup I winnen was zijn levensdoel"