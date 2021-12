CEO Peter Verbeke praat vrijuit over de situatie van Anderlecht: "Er is een ramp vermeden"

Het was het voorbije jaar nooit stil op Anderlecht, maar erover praten deed de bestuurstop van paars-wit amper. Tot nu. Peter Vandenbempt had deze week een uitgebreid interview met Peter Verbeke. De pas aangestelde CEO sprak vrijuit over de rollercoaster-resultaten dit seizoen, de lessen van Vincent Kompany, de financiële situatie van de club en zijn eigen positie. Maak u op voor een bijzonder interessante Q&A.

Peter Verbeke, maak eens de balans op van Anderlecht bij de winsterstop.

"De voorbije maanden kenden we veel ups en downs. We zijn het seizoen gestart met een volledig nieuwe ploeg. Dan is het echt wel bouwen, zoeken naar automatismen. Het is volgens mij ook de reden waarom we die belangrijke Europese match tegen Vitesse hebben verloren - financieel en sportief was dat een flinke domper." "Ondertussen zitten we in een goeie flow: we staan bij de top 4 in de competitie en kwalificeerden ons voor de halve finales van de beker. Op dat vlak zijn we zeer tevreden."

Was die evaluatie een maand geleden dezelfde geweest? Toen straalde de ploeg niks uit op Seraing.

"Dat bedoel ik met die ups en downs. Thuis tegen Club Brugge, op Genk en met tien in Oostende speelden we goeie wedstrijden, maar de daaropvolgende periode was het inderdaad gewoon te weinig. Die wisselvalligheid moet eruit. Want ik ben ervan overtuigd dat we genoeg kwaliteit hebben om stabiliteit in ons spel te vinden."

Staat dit Anderlecht sportief verder dan een jaar geleden?

"Weet je, ik herinner mij vooral een wedstrijd van oktober 2020 op Jan Breydel. We waren toen absoluut kansloos tegen Club, Anderlecht verkeerde in crisis. Sindsdien zijn er echt wel grote stappen gezet. Ondanks een klein transferbudget en een bijzonder jonge groep eindigden we vierde. En dit seizoen zijn we er door een goeie scouting in geslaagd om een competitieve kern samen te stellen."

We wisten dat we leergeld zouden betalen bij de aanstelling van Vincent Kompany. Maar de voordelen zullen altijd veel groter zijn dan de nadelen. Peter Verbeke

Heeft het naar uw zin wel niet te lang geduurd vooraleer Vincent Kompany stabiliteit vond? Het is geen toeval dat de resultaten er zijn sinds hij voor een vast elftal kiest...

"Ja en nee. Want je zit nu eenmaal met het feit van de vele nieuwkomers die je moet inpassen - dan is het logisch dat je als coach dingen uitprobeert. Langs de andere kant zit je, daar moeten we eerlijk in zijn, met een hele jonge coach. Ook voor Vincent is het een leerproces." "We wisten bij zijn aanstelling dat we leergeld zouden betalen. Dat gaan we in de toekomst sowieso nog doen, maar de voordelen van Vincent Kompany zullen altijd veel groter zijn dan de nadelen. Het is aan (voorzitter, red) Wouter Vandenhaute en mezelf om Vincent bij te sturen."

Is er ooit getwijfeld aan de positie van Kompany?

(meteen) "Neen. Wél of we op de juiste manier aan het werken waren. Daar hebben we met de coach en belangrijkste spelers over gesproken, met de vraag: kunnen we vanuit het management iets doen om betere resultaten te boeken? We hebben onszelf in vraag gesteld. De transfers, de manier van werken, het people management van de staf..." "Steeds was de insteek dat we met dezelfde ploeg van mensen verder willen. Hier mag geen voetbalcultuur komen waarin we om de 5 minuten veranderen van trainer, assistent of sportief directeur. Wij willen stabiliteit en geloven heel hard in de intrinsieke kwaliteiten die aanwezig zijn." "Kijk, ik denk dat we Vincent moeten helpen. Niet alleen hij maar ook onze T2 Willem (Weijs, red.) en Floribert (Ngalula, red.) zijn heel jong. Als er zaken zijn die beter kunnen of vragen zijn vanuit de spelersgroep wordt daar op een open manier over in debat gegaan. Ik denk dat dat ons lukt, maar het is een proces dat we allemaal samen doorstaan. We denken zeker niet: we gaan onze coach wisselen en alles komt goed."

Als ik aan mijn vrouw uitleg waarom Vincent Kompany een topcoach in wording is, zeg ik niet dat hij een monument van Anderlecht is. Peter Verbeke

Heeft dat te maken met wie Vincent Kompany is? Een boegbeeld van Anderlecht en het Belgische voetbal.

"Eerlijk: dat speelt geen enkele rol. Als ik aan mijn vrouw uitleg waarom Vincent een topcoach in wording is, zeg ik niet dat hij een monument van Anderlecht is. Dan gaat het over zijn intrinsieke kwaliteiten, detaillistisch parcours, de manier waarop hij de jongens aanspreekt, zijn harde werk, manier waarop hij zich laat omringen... Dát sterkt mijn geloof dat Vincent een topcoach zal worden."

Is hij op bepaalde vlakken geëvolueerd? Is dit een andere trainer dan een jaar geleden?

"Zeker. Vincent blijft wel Vincent - hij zal niet makkelijk van koers veranderen. Al mag zijn koppigheid ook niet overschat worden. Zo startte hij in een 4-3-3-systeem met één zes en een dubbele pocket. Al snel werd dat een dubbele zes en één pocket." "Om vervolgens een 4-4-2 en later een 4-2-2-2 te worden. Dat is op een jaar tijd gebeurd. Vincent is dus iemand die zichzelf zeker in vraag stelt, maar hij doet dat nooit impulsief. Er zijn veel argumenten nodig om iets anders te doen. Het is aan ons om die te geven en weerwerk te bieden."

Schrok hij van wat het allemaal inhoudt om hoofdcoach te zijn? Het managen van een groep was misschien nog de grootste uitdaging. Niet iedereen is Vincent Kompany...

"Ik denk dat dat effectief het grootste werkpunt was: zichzelf niet als norm nemen. De speler en mens Vincent Kompany is iets heel speciaals, als je jezelf dan als referentiepunt neemt... Dan wordt het bijzonder moeilijk. Op dat vlak maakte hij een enorme evolutie door."

Laat het ons nog eens hebben over het grotere plaatje. Wat is de ambitie van Anderlecht?

"Ik denk niet dat we onszelf titelkandidaat mogen noemen - dat hebben we nog niet getoond. We hebben bijvoorbeeld niet gewonnen van Club, Gent, Genk of Antwerp. Bij het begin van het seizoen was het doel om play-off 1 te halen en ons Europees te kwalificeren: dat is nog altijd zo. Puur kwalitatief moeten we sowieso niet onderdoen voor de concurrentie. Alleen hebben we niet het comfort om béter te zijn dan zij."

Een vaststelling van buitenaf: Anderlecht lijkt op vlak van eigen jeugd een stap of twee achteruit te hebben gezet. Hoe ziet u die ontwikkeling?

"Vorig jaar was het evenwicht in onze kern zoek. Te veel jonge spelers met weinig ervaring, op wiens schouders een enorme druk rustte. Dat is niet de ideale manier om sportief succes te boeken en jeugd te ontwikkelen. Nu is de groep gebalanceerder." "Maar ik ben het er niet mee eens dat we nu te weinig kansen aan jonge spelers zouden geven. Op elke positie - behalve de linksachter - staat er een jonge speler uit de academie klaar om over te nemen van de ervaren pion. Zij krijgen op training iedere dag de kans om hun plaats af te dwingen, maar we geven hen die niet cadeau."

Peter Verbeke met Marco Kana, één van de talenten uit Neerpede.

Gaat Anderlecht de komende transferperiode nog op zoek naar versterking?

"We hebben een goed uitgebalanceerde kern en willen dat niet verstoren. Er is voldoende kwaliteit. Anderzijds weet je nooit wat er uitgaand gebeurt, maar sowieso zijn de middelen er niet om zomaar investeringen te doen. We moeten de komende jaren hard blijven budgetteren."

Onze eerste bekommernis is ervoor te zorgen dat Anderlecht überhaupt nog lang blijft bestaan. Peter Verbeke

Hoe staat de club er financieel eigenlijk voor? De vorige jaarrekening kleurde bloedrood...

"Ook de nieuwe jaarrekening is bijzonder negatief - weer een verlies van 29 miljoen euro. We moeten blijven besparen op het sportieve en niet-sportieve. Een audit toonde aan dat Anderlecht nog een hele lange weg moet afleggen vooraleer het weer gezond is. Of een faillisement is vermeden? Absoluut. De nieuwe kapitaalsverhoging was noodzakelijk, maar dit is pas het begin."

De fans willen Anderlecht natuurlijk zien als nummer 1, niet als de uitdager.

"Ik snap dat. Maar ze moeten beseffen dat we een rampscenario vermeden hebben. Je kunt wel kampioen spelen maar tegelijk de verliezen opstapelen... Er zijn genoeg buitenlandse clubs die weg opgegaan. Onze eerste bekommernis is ervoor te zorgen dat Anderlecht überhaupt nog lang blijft bestaan."

Laat het ons tot slot eens over uzelf hebben. Waarom bent u CEO van Anderlecht geworden?

"Tijdens de kapitaalsverhoging was er een audit gemaakt van het hele bedrijf. Daaruit bleek dat er al goeie stappen waren gezet op sportief vlak - vooral budgettair - maar dat moest een gevolg kennen doorheen de volledige organisatie." "Ook operationeel en commercieel moesten we die weg opgaan. De nieuwe en oude investeerders vroegen mij om die rol op te nemen en het business plan van de volgende vijf jaar uit te voeren als CEO. Ik heb daar volmondig ja op geantwoord."

CEO zijn in het voetbal is wel een risicoberoep.

(lacht) "Er zijn veel risicoberoepen in het voetbal. CEO zal er daar ongetwijfeld één van zijn. Ik geloof sowieso in een structuur die niet werkt met een sportief directeur, want die zijn te vaak gefocust op het korte termijnresultaat en trekken de portefeuille te ver open om dat te bereiken. Wij willen succes halen met het oog op de financiële situatie op lange termijn."

