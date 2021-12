BOIC maakt eerste selectie bekend met 6 atleten voor Winterspelen

In 2018 trok Team Belgium met 22 atleten uit 9 sporten naar Zuid-Korea, de grootste na-oorlogse delegatie op de Winterspelen. Voor het eerst in 20 jaar keerden de Belgen ook met een medaille terug. Schaatser Bart Swings schonk ons land een zilveren medaille in de massastart.



Ruim een maand voor de Winterspelen van Peking, die op 4 februari van start gaan, heeft het BOIC nu een eerste selectie van 6 atleten bekendgemaakt.



Het gaat om kunstschaatsster Loena Hendrickx en snelschaatsers Bart Swings (1.500m, 5.000m, 10.000m en massastart), Sandrine Tas (massastart, reserve op 500m, 1000m en 1.500m) en Mathias Vosté (1.000m en 1.500m).



Ook shorttrackers Hanne Desmet en Stijn Desmet (beiden 500m, 1.000m en 1.500m) mogen hun tickets boeken.



Rond 21 januari volgt er nog een tweede selectiemoment en dit voor de ski- en sneeuwdisciplines en voor bobslee en skeleton, meldt het BOIC.