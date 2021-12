Black Jack trotseert woeste zee in zeilklassieker en bereikt als eerste Hobart

Sydney-Hobart is voor zeilfans wat Parijs-Roubaix voor wielerfans betekent. De heroïsche klassieker tussen 2 Australische steden gaat traditioneel van start op tweede kerstdag.

Vorig jaar werd de wedstrijd geschrapt, dit jaar konden de deelnemers de zeilen wel hijsen. Om een zware zee te trotseren. Bijna de helft van de 88 boten moest vroegtijdig de strijd staken.

De Black Jack, een van de drie supermaxi's in de race, viel de Tasmanzee als beste aan. Het jacht van 100 voet legde de 630 zeemijl of 1.170 km af in 2 dagen 12 uur en 37 minuten.

Een opsteker voor de bemanning die een moeilijke voorbereiding achter de rug had. Ze vocht een mooi duel uit met LawConnect. Uiteindelijk kwam de Australische zeilboot 2,5 naar de Black Jack binnen, met een bonus van nauwelijks 20 minuten op nummer 3 SHK Scallywag100 uit Hongkong.

Deze editie gaat de geschiedenisboeken in als een van de tragere races. Het record in Sydney-Hobart blijft op naam staan van de boot Comanche. Met wind in de zeilen bereikte die de finish in 2017 na 1 dag, 9 uur, 15 minuten en 24 seconden.