Bert Sterckx over de ondergang van Beerschot: "Dieper kun je niet zakken"

Dieper dan dit kan Beerschot niet meer zakken. Nu is er die 0-7, maar op de vorige speeldag verloren ze ook al van Oostende en dit KVO trapt ook al weken geen deuk meer in een pakje boter.

Het is dus een dubbel dieptepunt en gisteren zat er echt niets meer in het spel. Beerschot is onder de ondergrens gezakt. Toen Anderlecht na 10 minuten begon te voetballen, werden ze compleet van het kastje naar de muur gespeeld.

Tactisch klopte het ook geenszins. Op links mocht Gomez, toch de man van de uitstekende voorzet, doen wat hij wilde.

De verdedigers hebben de beweeglijkheid van een boomstam, doelman Vanhamel was vorig jaar een sterkhouder en ging nu - ook niet voor het eerst - gruwelijk in de fout en het probleem van vorig seizoen wordt herhaald: niemand maakt een goal.

Dat is ook niet zo'n grote verrasing als je kijkt naar vorig jaar, want ook toen haalden Noubissi en co geen wereldcijfers.

Je stelt gewoon vast dat het vertrek van Tissoudali nooit is opgevangen. Hij bewijst zijn waarde bij Gent en dat bevestigt hoe belangrijk hij was bij Beerschot.

