Anderlecht boekte weer 29 miljoen euro verlies: “Nog een lange weg af te leggen"

"Blijven besparen op het sportieve en niet-sportieve"

Het is geen nieuws dat de financiële situatie van Anderlecht allerminst rooskleurig is. Vorig jaar boekte de club een recordverlies van 36,4 miljoen euro, dit jaar is dat 29 miljoen.



“Dat is opnieuw bijzonder negatief”, weet Verbeke. "We moeten blijven besparen op het sportieve en niet-sportieve. Er is licht positivisme, want ondanks een coronajaar creëerden we minder verlies dan het jaar ervoor.”



“De payroll van de spelers moest naar beneden”, gaat Verbeke verder. “We zijn hard aan het budgetteren om de inkomende transfers en makelaarskosten naar beneden te krijgen. Een audit toonde aan dat Anderlecht nog een hele lange weg moet afleggen vooraleer het weer gezond is."

"De kapitaalsverhoging is een feit, maar als we grote verliezen blijven maken zal er weer één nodig zijn. Dat willen we absoluut vermijden. Daarom is er een business plan om de club operationeel weer rendabel te maken.”